В деревне Салтыки Ряжского района местные жители восстанавливают храм

Во вторник, 1 декабря, в рамках региональной недели депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина посетила Ряжский район и осмотрела ход восстановительных работ в храме, находящемся в деревне Салтыки.

Во время личного приема к Елене Митиной обратились местные жители с просьбой о финансовой помощи в восстановлении каменного храма, отстроенного в 1801 году в честь иконы Божией Матери Смоленския. В 1805 году было начато построение правого придела Николаевского, а левый предел Казанский упоминается в 1834 году.

В советское время храм был закрыт, в нем было организовано зернохранилище. Из-за повышенной влажности были утеряны уникальные фрески и роспись. Но тем не менее, на стенах до сих пор можно увидеть остатки былой красоты.

В настоящее время в храме вставили окна, залили бетонный пол, отремонтировали входную группу. 21 июля 2019 года на территории храма был установлен освященный крест в честь храма Смоленской Божией Матери. Эту дату можно считать датой возрождения храма. Сейчас здесь возобновлены службы, которые с радостью посещают не только жители Салтыков, но и ближайших населенных пунктов. Узнав о том, что в храме вновь проходят службы, люди стали приносить иконы, которые удалось спасти после закрытия храма.

– Издавна храм занимал центральное место в селе. И когда жители села обратились с просьбой о помощи, я не смогла остаться в стороне. И сегодня мы видим, что восстановление храма объединило жителей деревни. На помощь приходят все – от мала, до велика. Здесь каждому найдется работа по силам — расчистить и благоустроить территорию, убрать мусор внутри храма, помочь с восстановительными работами, – отметила Елена Митина. – Замечательно, когда благое дело находит отклик в душах людей и становится связующим звеном между поколениями.