Пятница, 4 декабря, 2020
-7.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В День неизвестного солдата в Рязани зажгли «Огни памяти»

7info 2

В Рязани отметили День неизвестного солдата рядом памятных мероприятий и Всероссийской акцией «Огни памяти», сообщает мэрия

В областном центре мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу Победы. Вечером на памятнике зажгли тематические огненные инсталляции — журавли, вечный огонь и надписи, посвященные Дню неизвестного солдата. Акция «Огни памяти» прошла 3 декабря по всей стране, уточнили в пресс-службе администрации Рязани.

Помимо этого в образовательных учреждениях города проведены тематические занятия, где школьникам, в рамках уроков памяти, рассказали о подвигах Героев в годы войны.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Администрация

В День неизвестного солдата в Рязани зажгли «Огни памяти»

В Рязани отметили День неизвестного солдата рядом памятных мероприятий и Всероссийской акцией «Огни памяти», сообщает мэрия В областном центре...
Узнать больше
Акценты

Не у всех есть мама, но у всех должны быть друзья!

Не у всех детей, оставшихся без родителей, есть шанс найти новых маму и папу, но у всех должна быть возможность найти настоящего...
Узнать больше
Акценты

Площадь Маргелова. От Гиннеса до дяди Васи

В центре Рязани, рядом с площадью Ленина, находится площадь Маргелова, названная в честь командующего Воздушно-десантными войсками, генерала армии, Героя Советского Союза, легендарного дяди Васи – Василия Филипповича Маргелова.
Узнать больше
Новости Рязани

Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 28 ноября 11.00 – «День, когда перестали читать сказки» в театре кукол12.00 – «Дочь пирата» в театре...
Узнать больше
Акценты

КВН, полуфинал, «Три полоски» и «Псевдособаки»

Определились финалисты Официальной Рязанской лиги МС КВН.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+