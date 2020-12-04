В День неизвестного солдата в Рязани зажгли «Огни памяти»

В Рязани отметили День неизвестного солдата рядом памятных мероприятий и Всероссийской акцией «Огни памяти», сообщает мэрия

В областном центре мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу Победы. Вечером на памятнике зажгли тематические огненные инсталляции — журавли, вечный огонь и надписи, посвященные Дню неизвестного солдата. Акция «Огни памяти» прошла 3 декабря по всей стране, уточнили в пресс-службе администрации Рязани.

Помимо этого в образовательных учреждениях города проведены тематические занятия, где школьникам, в рамках уроков памяти, рассказали о подвигах Героев в годы войны.