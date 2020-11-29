В День матери губернатор Любимов опубликовал фото со своей мамой

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Сегодня рязанские политики публикуют в социальных сетях фотографии своих мам.

В частности, с праздником жителей Рязани и области поздравил губернатор Николай Любимов. Он также разместил в ВК фото своей мамы – Валентины Алексеевны Любимовой.

Глава Рязанской области написал, что мать для него всегда была настоящим примером, человеком, который дал жизненные ориентиры, повлиял на выбор профессии.

Также фото своей матери в соцсети разместила депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

– Пусть дети радуют частыми визитами и звонками, заботятся о вас так же, как и вы заботились о них, – написала Митина.