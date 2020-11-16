В центре Рязании снесут заброшенный дом

В рязанской мэрии отреагировали на просьбу активистов ОНФ запретить доступ посторонних в заброшенный дом в центре города. Теперь попасть туда у рязанцев не получится, а дом планируют снести до 18 декабря. Речь идёт о здании по адресу: Электрозаводская, 54 Б.
Несколько лет назад этот дом признали аварийным. Сейчас он находится в заброшенном состоянии. Здание стало пристанищем для бомжей и безнадзорных подростков. При этом находиться внутри было опасно. Подвальные проёмы в доме были открыты, на канализационных колодцах не было люков.