В центре Рязании снесут заброшенный дом

В рязанской мэрии отреагировали на просьбу активистов ОНФ запретить доступ посторонних в заброшенный дом в центре города. Теперь попасть туда у рязанцев не получится, а дом планируют снести до 18 декабря. Речь идёт о здании по адресу: Электрозаводская, 54 Б.

Несколько лет назад этот дом признали аварийным. Сейчас он находится в заброшенном состоянии. Здание стало пристанищем для бомжей и безнадзорных подростков. При этом находиться внутри было опасно. Подвальные проёмы в доме были открыты, на канализационных колодцах не было люков.

После нашего обращения администрация города законсервировала все входы в дом и оконные проемы первого этажа. Была произведена опилка деревьев по всему периметру здания. Мы рады отметить, что власти достаточно оперативно отреагировали на поднятую нами проблему. Надеемся, что подобная практика будет применяться и впредь, — прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Александр Кривов