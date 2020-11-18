В центре Рязани на день отключат холодную воду

В четверг, 19 ноября, в Рязани вновь будут отключать холодную воду. Предстоящие работы по устранению аварии проанонсировала пресс-служба городской администрации.

Воду отключат в 9.00 и дадут к 17.00. В списке на отключение следующие адреса:

улица Маяковского, дома №18 и 20;

улица Введенская, дома под номерами 107, 107а, 107б, 128, 130, 132, 134;

улица Яхонтова, дом 15а,

улица 2-й Полевой переулок, дома с 1 по 4.

Также в пресс-службе мэрии уточнили: воды не будет в детском саду №141 (Яхонтова, дом 3).