В Центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в России может стабилизироваться следующим летом. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

По словам специалиста, значительного улучшения стоит ждать в июле. Этому будет способствовать тёплая погода, так как пневмотропные вирусы боятся тепла. Улучшит ситуацию вакцинация и строго соблюдение масочного режима. Кроме того, вырастет число переболевших коронавирусом и перенёсших его бессимптомно. Зуев отметил, что имунная прослойка должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса.

Говоря о причинах увеличения случаев коронавируса, учёный заметил, что это многочисленные отпуска, из которых вернулись россияне. Также он назвал возобновление занятий 1 сентября. При этом в школах общались не только дети, но и их родители и близкие. Отсюда и рост числа заболевших COVID-19.

Не в последнюю очередь сказалась и безалаберность россиян, которые не соблюдают масочный режим. Зуев привёл пример Китая, где удалось не допустить второй волны коронавируса. При этом он отметил дисциплинированность граждан этой страны.

Вирусолог, которому 91 год, сообщил, что сам носит маску. На улице она приспущена, а в помещении надета. Также он заметил, что в магазинах есть антисептики, которыми необходимо регулярно пользоваться. А вот в общественном транспорте их нет, поэтому лучше ездить в перчатках.

Виктор Зуев был в числе тех, кто уже привился российской вакциной от коронавируса. По его словам, никаких побочных действий он не заметил. Только почесал место укола.