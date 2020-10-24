Суббота, 24 октября, 2020
8.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии коронавируса

7info

Ситуация с распространением коронавируса в России может стабилизироваться следующим летом. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев. 

По словам специалиста, значительного улучшения стоит ждать в июле. Этому будет способствовать тёплая погода, так как пневмотропные вирусы боятся тепла. Улучшит ситуацию вакцинация и строго соблюдение масочного режима. Кроме того, вырастет число переболевших коронавирусом и перенёсших его бессимптомно. Зуев отметил, что имунная прослойка должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса.

Говоря о причинах увеличения случаев коронавируса, учёный заметил, что это многочисленные отпуска, из которых вернулись россияне. Также он назвал возобновление занятий 1 сентября. При этом в школах общались не только дети, но и их родители и близкие. Отсюда и рост числа заболевших COVID-19.

Не в последнюю очередь сказалась и безалаберность россиян, которые не соблюдают масочный режим. Зуев привёл пример Китая, где удалось не допустить второй волны коронавируса. При этом он отметил дисциплинированность граждан этой страны.

Вирусолог, которому 91 год, сообщил, что сам носит маску. На улице она приспущена, а в помещении надета. Также он заметил, что в магазинах есть антисептики, которыми необходимо регулярно пользоваться. А вот в общественном транспорте их нет, поэтому лучше ездить в перчатках.

Виктор Зуев был в числе тех, кто уже привился российской вакциной от коронавируса. По его словам, никаких побочных действий он не заметил. Только почесал место укола. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Новости Рязани
По словам специалиста, значительного улучшения стоит ждать в июле. Этому будет способствовать тёплая погода, так как пневмотропные вирусы боятся тепла.
Узнать больше

Рязанская прокуратура выявила нарушения в аквапарке, где погиб ребёнок

Новости Рязани
После гибели ребёнка прокуратура Рязанского района провела проверку в аквапарке «Окская жемчужина» в селе Поляны.
Узнать больше

Рязанцев ожидают туман и небольшой дождь

Новости Рязани
Об этом сообщается в метеопрогнозе, опубликованном на сайте регионального управления МЧС России.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В театре драмы поставили комедию о любви «Никто не идеален»

Культура
В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса. Принято...
Узнать больше

Рязанский митрополит высказался о передаче здания школы №6 епархии

Новости Рязани
Напомним, сейчас Арбитражный суд рассматривает иск Рязанской епархии к городской администрации. Представители РПЦ просят вернуть им здание школы
Узнать больше

Врачи рассказали, как защитить себя от коронавируса и ОРВИ

Коронавирус
Советы врачей – это не прихоть и не пустые слова, это по-настоящему действенные меры, которые помогут вам уберечься от заболевания.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 способов избавиться от осенней хандры

Акценты
Осень – это яркие краски! Это разноцветные листья, тёплые шарфы, горячие напитки! А ещё – холодные дожди, промозглые ветра, тёмные вечера, бесконечные...
Узнать больше

Руководители Рязанского и Тверского театра кукол рассказали о «Больших гастролях» и особенностях каждого зрителя

Акценты
В России стартовала масштабная театральная программа "Большие гастроли". Ее реализация стала возможна благодаря Росконцерту и министерству культуры РФ. Согласно этому проекту различные...
Узнать больше

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+