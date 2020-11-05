Учительница из Рязанского района – победитель номинации конкурса «Педагогический дебют-2020»

Учитель начальных классов Листвянской средней школы Татьяна Горбунова стала победителем в номинации «Молодые классные руководители» очного этапа Всероссийского конкурса молодых педагогических работников «Педагогический дебют-2020», который проходит в эти дни в Москве. Об этом сообщила администрация Рязанского района.

Конкурс стартовал 21 октября. Первое конкурсное мероприятие проходило в дистанционном формате. Татьяна Горбунова проводила воспитательное мероприятие с обучающимися ГБОУ гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга по теме «Душа поёт» из цикла «Чтобы помнили».

За победу в очном этапе боролись 97 педагогов образовательных учреждений Российской Федерации. Рязанский педагог провела мастер-класс для коллег из других регионов и публичную лекцию со студентами Московского института.

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Сегодня Татьяна Горбунова поборется за главный приз – звание абсолютного победителя, для этого она пройдёт испытания на ток-шоу «Профессиональный разговор».