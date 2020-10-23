У строительной компании «Мармакс» появился канал в «Яндекс.Дзен»

У девелопера «Мармакс» появился канал в «Яндекс.Дзен», где специалисты публикуют всю нужную информацию для тех, кто уже купил квартиру или только собирается это сделать.

На канале читатели смогут узнать о самых востребованных квартирах, ипотеке, выгодной покупке недвижимости, преимуществах загородной жизни и многом другом.

— В настоящее время вокруг людей очень много информационного шума, найти полезную информацию и не пропустить важные новости бывает довольно сложно. Мы решили собрать это в одном месте, чтобы рязанцы и другие пользователи сети всегда получали нужную информацию о нашей компании и о сфере недвижимости в целом. Кому-то это поможет сделать правильный выбор, а кого-то подтолкнет к новым свершениям в жизни, — отметили в пресс-центре «Мармакс».

Чтобы быть в курсе новостей и следить за сферой строительства, читайте канал «Мармакс» в «Яндекс.Дзен».