У рязанского автобуса №13 изменится маршрут

В Рязани изменят маршрут автобуса №13. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Изменения вступят в силу 14 ноября. С этого дня между остановками «улица Грибоедова» и «ТЦ Круиз» автобусы будут курсировать через улицу Грибоедова, Касимовское шоссе и улицу Кальную. Это касается как прямого, так и обратного направления.

Таким образом, в маршрут автобусов №13 добавят остановки «Мясокомбинат», «Электросеть», «улица Кальная.», «улица Кальная, дом 7».

В пресс-службе администрации отмечают: в будние дни количетво автобусов на маршруте увеличат до 7. Всё это позволит улучшить транспортную микрорайона Кальное.