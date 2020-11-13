У 35 рязанцев, вернувшихся из Турции, выявлен коронавирус

Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки рязанцев, прилетевших из-за границы. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

На 12 ноября 2020 года сотрудники ведомства обработали 8 тыс 369 анкет рязанцев. У 35 человек, прилетевших из Турции и прошедших обследование в течение трёх дней, выявлен коронавирус.

Кроме того, работники Роспотребнадзора в индивидуальном порядке уточняют результаты тестов у рязанцев, которые на загрузили свои анкеты. Тех людей, которые не сдали тесты в течение трёх дней после прилёта и не внесли результаты исследований на портал Госуслуг, обещают наказать.