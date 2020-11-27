Терапевт из Рязани ушла на пенсию в 81 год

В четверг, 26 ноября, коллектив рязанской поликлиники №14 проводил на пенсию участкового врача-терапевта Амелькину Веру Александровну. Об этом сообщается в официальной группе больницы в ВК.

В этом событии не было бы ничего удивительного, если бы не возраст медика. Вера Александровна работала до 81 года! Всего же в поликлинике №14 в Рязани она принимала пациентов в течение 52 лет.

– Выражаем Вам, Вера Александровна, огромную благодарность за многолетний непростой, добросовестный труд! За ответственное и внимательное отношение к каждому пациенту! За полную самоотдачу в непростом деле – деле Врача! – говорится в сообщении в группе поликлиники.