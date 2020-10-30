Строящийся в Скопинском районе свинокомплекс заработает в следующем году

В пятницу, 30 октября, губернатор Рязанской области провел встречу с представителями компании «Чароен Покпанд Фудс», которые строят свинокомплекс в Скопинском районе. Предприятие откроется уже в следующем году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам Николая Любимова, данный проект очень важен для региона, так как комплекс позволит организовать дополнительные рабочие места.
Генеральный директор компании «Чароен Покпанд Фудс» Томас Норгард поблагодарил Губернатора за содействие. Он также отметил высокую инвестиционную привлекательность Рязанской области. В планах инвестора – реализация еще одного проекта на территории региона.