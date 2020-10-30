Строящийся в Скопинском районе свинокомплекс заработает в следующем году

В пятницу, 30 октября, губернатор Рязанской области провел встречу с представителями компании «Чароен Покпанд Фудс», которые строят свинокомплекс в Скопинском районе. Предприятие откроется уже в следующем году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Николая Любимова, данный проект очень важен для региона, так как комплекс позволит организовать дополнительные рабочие места.

— Проект масштабный, размер инвестиций – 4,8 млрд. рублей. Открытие свиноводческого комплекса на 6 тысяч основных свиноматок полного цикла позволит нам значительно повысить результаты в животноводческой отрасли. Это особенно значимо для нас в сложный экономический период, вызванный пандемией. К тому же предприятие даст дополнительно 150 рабочих мест, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Генеральный директор компании «Чароен Покпанд Фудс» Томас Норгард поблагодарил Губернатора за содействие. Он также отметил высокую инвестиционную привлекательность Рязанской области. В планах инвестора – реализация еще одного проекта на территории региона.