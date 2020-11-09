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Стало ясно, почему Ефремову не позволили остаться в хозотряде СИЗО

Елена Лобанова

«StarHit» выяснил, почему Михаилу Ефремову не позволили остаться в хозотряде московского СИЗО. 

Осужденный несколько раз просил, чтобы его оставили в изоляторе, однако просьбу актера не удовлетворили. По версии известного журнала, на такое решение повлияла и шумиха вокруг дела. 

— Решение принимало руководство изолятора. Ситуация примерно такая же, как когда-то с Кокориным и Мамаевым. Было сказано: «Если не отправим, то с него не слезут — и журналисты, и ОНК». В общем создавал лишние проблемы, — сказал собственный источника «СтарХита». 

При этом было отмечено, что Ефремов вполне подходил под работу в хозотряде и, если бы не шумиха, то мог спокойно там остаться. 

По информации журнала, все в хозотряде даже были рады Ефремову. Но нашелся один человек, который высказался против этой затеи, мол «пользы от звезды никакой не будет».

Одним из последних посетителей Ефремова стал секретарь ОНК Алексей Мельников. По его словам, артист был настроен на создание тюремного театра. 

— Ефремов был в состоянии выполнять необходимую работу, а тот же театр стал бы крутым проектом ресоциализации заключенных. Тем более сейчас строится новый следственный изолятор, знаменитую «Бутырку» переводят в музей — и вот на ее территории как раз и можно было все потом осуществить, — делится Мельников. 

Однако Михаила Ефремова все-таки перевели в исправительную колонию в Белгородской области. По информации «СтарХита», в ИК-4 есть клуб со зрительным залом, сценой, проектором, большим экраном и музыкальным центром.

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