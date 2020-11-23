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Новости РязаниОбщество

Стали известны подробности съёмок ролика про рязанскую кибердеревню

7info

Сайт 360 сообщил подробности съёмок ролика про рязанскую кибердеревню. Напомним, ранее видео, выложенное в интернет, стало вирусным, набрав уже более миллиона просмотров. 

Съёмки проходили на экоферме «Сытные сады» под Рязанью. По словам фермера Каролины Грановской, всё произошло по воле случая. Фермеры, которым хотелось, чтобы о них сняли что-то интересное,  познакомились с ребятами, которые искали место для съёмок фильма

– Ну и вот судьба нас свела, –  пояснила Грановская.

Роли роботов «исполняли» работники фермы, а затем с помощью компьютерной графики их превратили в андроидов. Отснять всё удалось за пару дней, что было очень важно, так как в это время был разгар сезона и на ферме было много работы. 

Главную роль рязанского фермера сыграл актёр Сергей Чихачев, известный в последнее время по озвучке видеоигр, например, «Ведьмака». По его словам, он получил большое удовольствие, как от сценария, так и от работы над фильмом. Кроме того, он научился водить трактор. 

Снимал ролик Сергей Васильев. По его словам, это не реклама, а продукция фермы показана в знак благодарности. Благодарности за предоставленную площадку и помощь. 

Видео было отснято в конце августа, затем осенью шла работа над компьютерной графикой. Работала над фильмом команда энтузиастов. 

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