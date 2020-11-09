Стала известна дата рассмотрения Госдумой проекта о повышении возраста молодежи

Молодежью в России будут официально считаться граждане с 14 до 35 лет. Как выяснили «Известия», такие рамки будут установлены первым в истории законом «О молодежной политике в РФ», который будет рассмотрен Госдумой 24 ноября. Поддержать его готовы все фракции парламента и правительство. Он определит в федеральном законодательстве такие понятия как: «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».
По его словам, если говорить возрасте, молодежи, который предлагается установить законопроектом, то сегодня каждый регион ориентируется на свою предельную планку: где-то это 30 лет, где-то 32 года.
В холодную ветреную пору классические перчатки – незаменимая часть как мужского, так и женского гардероба. А если выбирать их с чувством и толком, то этот предмет одежды станет не только стильным аксессуаром, но и прослужит хозяину несколько сезонов.