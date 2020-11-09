Стала известна дата рассмотрения Госдумой проекта о повышении возраста молодежи

Молодежью в России будут официально считаться граждане с 14 до 35 лет. Как выяснили «Известия», такие рамки будут установлены первым в истории законом «О молодежной политике в РФ», который будет рассмотрен Госдумой 24 ноября. Поддержать его готовы все фракции парламента и правительство. Он определит в федеральном законодательстве такие понятия как: «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

«Мы поддержали этот законопроект, потому что он очень важен и нужен, ведь сегодня федерального закона «О молодежной политике» в России нет. Поэтому это не просто инициатива. Там определены многие ключевые понятия, которые будут регламентировать жизнь молодых людей», — заявил «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

По его словам, если говорить возрасте, молодежи, который предлагается установить законопроектом, то сегодня каждый регион ориентируется на свою предельную планку: где-то это 30 лет, где-то 32 года.

«Мы остановились на 35 годах, исходя из проведенных опросов, ориентируясь на общественное мнение. Это максимальный возраст, который позволяет подвести под критерии молодежи. Теперь все лица с 14 до 35 лет смогут получить определенные льготы, которые установлены нашим законодательством. До сих пор были случаи, когда молодая семья подавала документы, например, на компенсацию по покупке жилья, а ей отказывали, так как супруги были старше 32 лет. Теперь все четко и понято, тем более что льгот достаточно много», — подчеркнул парламентарий.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Такие ваши годы: возраст молодежи в России поднимут до 35 лет