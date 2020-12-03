Сотрудники Рязанского отделения Сбербанка приняли участие в экофестивале «Синичкин день»

На онлайн-встрече с подшефными из Рыбновской школы-интерната, которая прошла в день празднования 179 летия Сбербанка, сотрудники Рязанского отделения рассказали, что 12 ноября празднуется еще один замечательный праздник — Синичкин день.

Праздник появился в нашей стране несколько лет назад по инициативе Союза охраны птиц России. Синицы, щеглы, снегири остаются на зимовку в российских регионах, и им очень нужна помощь и забота человека.

Ребят пригласили присоединиться к фестивалю «Синичкин день», который организовали волонтеры Рязанского отделения Сбербанка. Для участия в фестивале необходимо было изготовить кормушку для птиц, разместить её в удобном для пернатых месте и прислать фотографию.

Участие в акции помогло не только позаботиться о птичках, но и доставило огромное удовольствие и взрослым, и ребятам.







