Сотрудники полиции раскрыли поджог двух автомобилей в Клепиковском районе. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области.
С заявлением в полицию обратился 19-летний житель деревни Уткино. Он сообщил, что у него сгорели два автомобиля ВАЗ-2115 и ГАЗ-66. При этом сам владелец в это время ночевал у своих друзей.
Пожарные сообщили, что вероятнее всего автомобили загорелись в результате поджога. Дело в том, что огонь слишком быстро охватил машины. К тому же на кузове были видны следы бензина.
Правоохранительные органы отыскали подозреваемых и в ходе перекрестного допроса установили их причастность к произошедшему.
По предварительной информации, поджечь машины друзья решили после распития спиртного.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.