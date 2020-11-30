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Сотрудники полиции раскрыли поджог двух автомобилей в Клепиковском районе

Елена Лобанова

Сотрудники полиции раскрыли поджог двух автомобилей в Клепиковском районе. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

С заявлением в полицию обратился 19-летний житель деревни Уткино. Он сообщил, что у него сгорели два автомобиля ВАЗ-2115 и ГАЗ-66. При этом сам владелец в это время ночевал у своих друзей. 

Пожарные сообщили, что вероятнее всего автомобили загорелись в результате поджога. Дело в том, что огонь слишком быстро охватил машины. К тому же на кузове были видны следы бензина. 

— Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что в тот вечер возле автомобилей крутились два парня. Пострадавший вспомнил, что не так давно он поссорился со своими приятелями. Парни 21 и 19 лет не на шутку рассердились и затаили обиду, — говорится в сообщении. 

Правоохранительные органы отыскали подозреваемых и в ходе перекрестного допроса установили их причастность к произошедшему. 

По предварительной информации, поджечь машины друзья решили после распития спиртного. 

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

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