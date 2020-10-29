Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели человека на пожаре в Рязани

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели человека на пожаре на улице Окской в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Напомним, сообщение о возгорании в нежилом доме на улице Окской в Кальном поступило в МЧС поздно вечером в среду, 28 октября. После тушения в здании были найдены останки человека.

По предварительным данным, в нежилом доме трое лиц без определённого места жительства распивали спиртные напитки. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём.

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Один человек погиб, ещё один попал в больницу. Третьего участника пьянки сейчас ищут правоохранители.

В ходе доследственной проверки следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По её результатам они примут процессуальное решение.