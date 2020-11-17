Скопинские школы проверили на соблюдение антиковидных мер

С 16 ноября началась вторая учебная четверть во всех общеобразовательных учреждениях Рязанской области. В связи с этим рабочая группа управления образования администрации Скопинского района проверила соблюдение в школах санитарных требований по предотвращению распространения COVID-19.

Особый акцент сделали на частоте обработки поверхностей, на соблюдении масочного режима, применении термометрии и использовании санитайзеров. Проверяющие также обратили внимание на соблюдение дистанции при рассадке детей, а также на наличии информационных материалов и рециркуляторов воздуха в учебных классах.

— Сегодня мы проверили Секиринскую, Чулковскую, Полянскую, Побединскую и Лопатинскую школы. По результатам проверки нарушений не выявлено. Работа в данном направлении будет продолжена,- прокомментировала начальник УО и МП Скопинской районной администрации Ольга Генералова.