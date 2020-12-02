Ситуация с распространением наркотиков в Рязанской области остается напряженной — Николай Любимов

1 декабря Николай Любимов провел антинаркотическое заседание. На встрече обсудили итоги работы комиссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Правоохранители выявили более 11 000 преступлений и изъяли около 1,5 тонн наркотиков. Кроме того, всего в регионе сотрудники полиции провели свыше 50 000 профилактических мероприятий.

Николай Любимов отметил, что в РФ уже приняли новую антинаркотическую стратегию до 2030 года.

— Поставлены новые задачи, которые всем нам предстоит выполнить. Мы должны это сделать максимально эффективно и качественно. Ситуация с распространением наркотиков в регионе и по всей стране в целом остается напряженной. Поэтому расслабляться нельзя, необходимо только усиливать наши действия. Это важно, поскольку результативность работы по противодействию незаконному обороту наркотиков напрямую влияет на благополучие и безопасность жителей Рязанской области, — подчеркнул глава региона.

На заседании также рассмотрели промежуточные результаты тестирования школьников. По словам Николая Любимова, основная цель таких мероприятий — повысить желание молодежи отказаться от первой пробы наркотиков.

— С учетом сложной эпидемиологической обстановки был максимально исключен формат массовых очных антинаркотических мероприятий, и проведение профилактических осмотров было приостановлено. Основное внимание уделялось дистанционным формам работы с детьми и молодежью, — отметил Николай Любимов.