Ситуация с распространением наркотиков в Рязанской области остается напряженной — Николай Любимов

1 декабря Николай Любимов провел антинаркотическое заседание. На встрече обсудили итоги работы комиссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Правоохранители выявили более 11 000 преступлений и изъяли около 1,5 тонн наркотиков. Кроме того, всего в регионе сотрудники полиции провели свыше 50 000 профилактических мероприятий.
Николай Любимов отметил, что в РФ уже приняли новую антинаркотическую стратегию до 2030 года.
На заседании также рассмотрели промежуточные результаты тестирования школьников. По словам Николая Любимова, основная цель таких мероприятий — повысить желание молодежи отказаться от первой пробы наркотиков.