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Новости РязаниВласть

Сергей Кузнецов рассказал рязанским депутатам, почему Банк России не менял ключевую ставку в октябре

7info

В четверг, 26 ноября, на заседании Рязанской городской Думы депутаты заслушали информацию руководителя отделения по Рязанской области Главного управления по Центральному федеральному округу Центрального Банка Российской Федерации о региональном аспекте решения по ключевой ставке России. Об этом сообщила пресс-служба Думы. 

Как пояснил управляющим отделением Сергей Кузнецов, в октябре по ряду причин Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. 

Во-первых, из-за существующей динамики инфляции, которая складывалась в соответствии с прогнозом. Во-вторых, из-за возросших инфляционных ожиданий населения. В-третьих, учитывалось замедление восстановительного роста экономики, что во многом связано с динамикой внутреннего спроса. 

Также влияли ситуация на внешних рынках и инфляционные риски. При этом денежно-кредитные условия продолжали смягчаться: преимущественно снижались ставки, продолжилось расширение кредитования.

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