Рязанским перевозчикам напомнили о необходимости ношения масок

Во вторник, 3 ноября, представителям рязанских перевозчиков напомнили о правилах ПДД, об эпидемиологических нормах и о мерах безопасности в транспорте. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На совещании присутствовали замруководителя межрегионального управления автодорожного надзора Дмитрий Петров, специалист управления Роспотребнадзора Ольга Подсветова и и начальник управления транспорта Андрей Михно.

— Хочу напомнить о необходимости носить средства индивидуальной защиты, обрабатывать поручни и другие поверхности. При этом все дезинфекторы должны иметь сертификат, — отметила Ольга Подсветова.

Дмитрий Петров предложил проводить регулярные инструктажи с водители о соблюдении ПДД. Также он высказался за обучение водителей культуре общения.