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Рязанским перевозчикам напомнили о необходимости ношения масок

Елена Лобанова

Во вторник, 3 ноября, представителям рязанских перевозчиков напомнили о правилах ПДД, об эпидемиологических нормах и о мерах безопасности в транспорте. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

На совещании присутствовали замруководителя межрегионального управления автодорожного надзора Дмитрий Петров, специалист управления Роспотребнадзора Ольга Подсветова и и начальник управления транспорта Андрей Михно. 

— Хочу напомнить о необходимости носить средства индивидуальной защиты, обрабатывать поручни и другие поверхности. При этом все дезинфекторы должны иметь сертификат, — отметила Ольга Подсветова. 

Дмитрий Петров предложил проводить регулярные инструктажи с водители о соблюдении ПДД. Также он высказался за обучение водителей культуре общения.

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