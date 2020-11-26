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Рязанский врач рассказала об особенностях дополнения автомобильной аптечки

Елена Лобанова

Врач-терапевт рязанской поликлиники №10 Светлана Хинкевич рассказала, на что стоит обратить внимание при дополнении автомобильной аптечки. Ее слова передает пресс-служба регионального Минздрава. 

Напомним, с 1 января 2021 года в комплектацию автомобильной аптечки добавили ряд позиций. В частности, теперь там должны быть две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары перчаток, маска для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые салфетки и лейкопластырь. 

Светлана Хинкевич поведала, на что стоит обратить внимание при самостоятельной доукомплектации аптечки. Так, врач рассказала, что прежде всего нужно учитывать индивидуальные особенности здоровья.

— Если существуют проблемы с сердцем, то упор надо сделать на лекарства от сердечно-сосудистых патологий. Если есть другие хронические заболевания, например, сахарный диабет, то всегда следует иметь под рукой препараты, минимизирующие риск развития гипогликемии. Если человек страдает аллергией, то в постоянном доступе необходимы антигистаминные препараты, – говорит Светлана Хинкевич.

Также врач заметила, что аптечку можно дополнить препаратами, которые снимают острую боль, а на случай отравления — абсорбентами. 

Кроме того, с учетом сегодняшней эпидситуации у водителя всегда должен быть с собой антисептик.

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