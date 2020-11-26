Рязанский врач рассказала об особенностях дополнения автомобильной аптечки

Врач-терапевт рязанской поликлиники №10 Светлана Хинкевич рассказала, на что стоит обратить внимание при дополнении автомобильной аптечки. Ее слова передает пресс-служба регионального Минздрава.
Напомним, с 1 января 2021 года в комплектацию автомобильной аптечки добавили ряд позиций. В частности, теперь там должны быть две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары перчаток, маска для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые салфетки и лейкопластырь.
Светлана Хинкевич поведала, на что стоит обратить внимание при самостоятельной доукомплектации аптечки. Так, врач рассказала, что прежде всего нужно учитывать индивидуальные особенности здоровья.
Также врач заметила, что аптечку можно дополнить препаратами, которые снимают острую боль, а на случай отравления — абсорбентами.
Кроме того, с учетом сегодняшней эпидситуации у водителя всегда должен быть с собой антисептик.