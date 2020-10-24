Рязанский митрополит прокомментировал ситуацию со школой №6

– Говорят, что церковь владела зданием 30 лет, а школа – 50. Но как можно, ставить всё с ног на голову, – заявил священник. – Мы какое государство строим, какие ценности проповедуем? Мы же говорим о ценности закона. А теперь представьте: вы построили дом, жили в нём три года. А затем туда вселились какие-то гастарбайтеры и прожили в нём больше трёх лет. И что – они должны там оставаться?!!!