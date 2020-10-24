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Рязанский митрополит прокомментировал ситуацию со школой №6

7info

В пятницу, 23 октября, в эфире епархиального радио Митрополит Рязанский и Михайловский Марк прокомментировал ситуацию со школой №6 в Рязани.

Напомним, сейчас Арбитражный суд рассматривает иск Рязанской епархии к городской администрации. Представители РПЦ просят вернуть им здание школы, в котором раньше находились классы семинарии. 

По словам Марка, в этом вопросе возникла парадоксальная ситуация. 

– Говорят, что церковь владела зданием 30 лет, а школа – 50. Но как можно, ставить всё с ног на голову, – заявил священник. – Мы какое государство строим, какие ценности проповедуем?  Мы же говорим о ценности закона. А теперь представьте: вы построили дом, жили в нём три года. А затем туда вселились какие-то гастарбайтеры и прожили в нём больше трёх лет.  И что – они должны там оставаться?!!!

Митрополит заявил, что в рамках закона о возвращении религиозного имущества церковь имеет полное право на это здание. 

– Его церковь построила для своих нужд, – отметил Марк. – И имеет на него полное право. 

По словам митрополита, сейчас ученики духовной семинарии живут в плохих условиях – «ребята на двухъярусных кроватях спят». По его мнению, государство имеет возможности, чтобы построить новую школу или перевести её в другое здание. 

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