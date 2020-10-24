Рязанский митрополит прокомментировал ситуацию со школой №6

В пятницу, 23 октября, в эфире епархиального радио Митрополит Рязанский и Михайловский Марк прокомментировал ситуацию со школой №6 в Рязани.
Напомним, сейчас Арбитражный суд рассматривает иск Рязанской епархии к городской администрации. Представители РПЦ просят вернуть им здание школы, в котором раньше находились классы семинарии.
По словам Марка, в этом вопросе возникла парадоксальная ситуация.
Митрополит заявил, что в рамках закона о возвращении религиозного имущества церковь имеет полное право на это здание.
По словам митрополита, сейчас ученики духовной семинарии живут в плохих условиях – «ребята на двухъярусных кроватях спят». По его мнению, государство имеет возможности, чтобы построить новую школу или перевести её в другое здание.