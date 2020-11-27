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Рязанских священников научили работе с больными коронавирусом

7info

В четверг, 26 ноября, в режиме онлайн состоялся инструктаж для священников на тему пастырского окормления COVID-больных. В нём принял участие руководитель отдела Рязанской епархии по взаимодействию с медицинскими учреждениями протоиерей Димитрий Гольцев. Об этом сообщил сайт епархии. 

Инструктаж провёл заместитель председателя Больничной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы протоиерей Иоанн Кудрявцев. С начала пандемии отец Иоанн посетил на дому и в больницах несколько сотен людей с коронавирусной инфекцией.

На интернет-семинаре, который прошел в формате zoom-конференции, отец Иоанн поделился накопленным опытом, продемонстрировал, как священнику правильно надевать костюм СИЗ и безопасно его снимать. Батюшка также рассказал обо всех особенностях участия людей в Таинствах в зависимости от состояния (от легкого перенесения болезни дома до критического состояния на аппарате ИВЛ в стационаре), раскрыл другие актуальные темы и ответил на вопросы слушателей.

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