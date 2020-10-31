Рязанских школьников не будут отправлять на дистанционное обучение

Будут ли рязанские школьники учиться дистанционно? Этот вопрос волнует и самих школьников, и родителей, и учителей. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ответило на многочисленные сообщения и комментарии по этому поводу на странице губернатора Николая Любимова в соцсети «ВКонтакте».

В Роспотребнадзоре считают, что на сегодняшний день оснований для изменения режима работы образовательных учреждений нет. Отмечается. Что все дети, заболевшие коронавирусом, заразились дома. Большинство из них переносит болезнь бессимптомно.

В школах проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия: утренние фильтры, медицинское наблюдение, дезинфекция. По данным Роспотребнадзора, повторных случаев заболевания коронавирусом в школах, когда инфекцию заносил кто-то из детей, не было.

реклама

Заболеваемость ГРИППом и ОРВИ на сегодняшний день не превышает эпидпорог.