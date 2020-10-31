Суббота, 31 октября, 2020
5.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Рязанских школьников не будут отправлять на дистанционное обучение

7info 2

Будут ли рязанские школьники учиться дистанционно? Этот вопрос волнует и самих школьников, и родителей, и учителей. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ответило на многочисленные сообщения и комментарии по этому поводу на странице губернатора Николая Любимова в соцсети «ВКонтакте».

В Роспотребнадзоре считают, что на сегодняшний день оснований для изменения режима работы образовательных учреждений нет. Отмечается. Что все дети, заболевшие коронавирусом, заразились дома. Большинство из них переносит болезнь бессимптомно.

В школах проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия: утренние фильтры, медицинское наблюдение, дезинфекция. По данным Роспотребнадзора, повторных случаев заболевания коронавирусом в школах, когда инфекцию заносил кто-то из детей, не было.

реклама

Заболеваемость ГРИППом и ОРВИ на сегодняшний день не превышает эпидпорог.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский столяр вошёл в число призёров конкурса «Лучший по профессии»

Новости Рязани
Рязанец Вячеслав Купцов занял третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший столяр». Министерство...
Узнать больше

В Рязанской области 15-летняя девочка устроила ДТП с пострадавшими

Новости Рязани
В Пронском районе Рязанской области произошло ДТП. Аварию спровоцировали 15-летняя жительница Рязани. Несовершеннолетняя за рулём отечественного автомобиля столкнулась с другой легковой машиной....
Узнать больше

Рязанских школьников не будут отправлять на дистанционное обучение

Новости Рязани
Будут ли рязанские школьники учиться дистанционно? Этот вопрос волнует и самих школьников, и родителей, и учителей. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ответило...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

За время пандемии в РГУ заразились коронавирусом 13 человек

Новости Рязани
Двое студентов заболели в период первой волны и в настоящее время приступили к занятиям. Из восьми преподавателей пятеро уже вернулись к работе.
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 31 октября 10.00 – субботник по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21.10.00 – проект «Театр для малышей» в...
Узнать больше

За день госпитализировано более 60 рязанцев с коронавирусом

Коронавирус
На 18 часов 29 октября в лечебных учреждениях Рязани и области находится 426 человек, в том числе 6 детей.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Аркадий Фомин: Делаю осознанный выбор и чувствую большую ответственность

Акценты
В среду, 28 октября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин дал интервью рязанским журналистам. В течение 1,5 часов Аркадий Васильевич отвечал на вопросы, как о деятельности Думы, так и о личном.
Узнать больше

Роскачество выяснило, в каких кетчупах нет консервантов, сахарина и крахмала

Акценты
Первое исследование томатного кетчупа прошло в 2016 году: тогда большинство товаров были признаны качественными и безопасными. В 2020 году эксперты Роскачества провели...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+