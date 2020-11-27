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Рязанские товары представят на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Елена Лобанова

Рязанские товары могут быть представлены на ежегодной Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге. Об этом сказал руководитель комитета по внешним связям Северной столицы Евгений Кассюра на встрече с Николаем Любимовым 27 ноября. 

По словам губернатора Рязанской области, уже сформирован план мероприятий, который включает множество направлений сотрудничества в различных отраслях. 

— Планируются проекты по линии культуры и туризма, в торгово-экономической сфере. В частности, обсуждается возможность организации в Петербурге торговых точек для наших сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности. Рязанская область настроена на долгосрочное эффективное сотрудничество с конкретными и полезными для обеих сторон результатами, — заметил Николай Любимов. 

Евгений Кассюра в свою очередь сказал, что соглашение о сотрудничестве между Рязанской областью и Санкт-Петербургом действует еще с 1996 года. Поэтому документ требует обновлений. 

— В настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы возможность продажи продукции АПК Рязанской области в Санкт-Петербурге была предоставлена в ближайшее время, — подчеркнул Кассюра.

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