Рязанские товары представят на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Рязанские товары могут быть представлены на ежегодной Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге. Об этом сказал руководитель комитета по внешним связям Северной столицы Евгений Кассюра на встрече с Николаем Любимовым 27 ноября.

По словам губернатора Рязанской области, уже сформирован план мероприятий, который включает множество направлений сотрудничества в различных отраслях.

— Планируются проекты по линии культуры и туризма, в торгово-экономической сфере. В частности, обсуждается возможность организации в Петербурге торговых точек для наших сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности. Рязанская область настроена на долгосрочное эффективное сотрудничество с конкретными и полезными для обеих сторон результатами, — заметил Николай Любимов.

Евгений Кассюра в свою очередь сказал, что соглашение о сотрудничестве между Рязанской областью и Санкт-Петербургом действует еще с 1996 года. Поэтому документ требует обновлений.

— В настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы возможность продажи продукции АПК Рязанской области в Санкт-Петербурге была предоставлена в ближайшее время, — подчеркнул Кассюра.