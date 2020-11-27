Рязанские товары представят на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Рязанские товары могут быть представлены на ежегодной Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге. Об этом сказал руководитель комитета по внешним связям Северной столицы Евгений Кассюра на встрече с Николаем Любимовым 27 ноября.
По словам губернатора Рязанской области, уже сформирован план мероприятий, который включает множество направлений сотрудничества в различных отраслях.
Евгений Кассюра в свою очередь сказал, что соглашение о сотрудничестве между Рязанской областью и Санкт-Петербургом действует еще с 1996 года. Поэтому документ требует обновлений.