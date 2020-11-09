Рязанские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате России

С 4 по 8 ноября в Калужской области проходил Чемпионат России по универсальному бою. Рязанцы завоевали там семь медалей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В результате домой спортсмены привезли три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды.

В категории «классика» отличились три спортсмена из спортивной школы «Юпитер». В частности, серебро взял Гамзит Абдулаев, третье — Ангелина Алексеенко и Арина Казарян.

В дисциплине «лайт» золото завоевали Роман Брагин, Ангелина Алексеенко и Любовь Анисичкина, а бронзу взяла Арина Казарян.