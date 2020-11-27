Рязанские росгвардейцы наградили победителей конкурса детского рисунка, посвященного Дню матери

В преддверии Дня матери в Управлении Росгвардии по Рязанской области подвели итоги конкурса детского рисунка «Любимой маме». Мероприятие проводилось среди детей сотрудников и военнослужащих ведомства.

На творческом конкурсе были представлены несколько десятков рисунков юных художников, выполненных при помощи карандашей и красок. Лучшими были признаны работы Анны Климовой, Даниила Репина, Анастасии и Варвары Мишкиных.

— Каждый участник конкурса подошел к заданию с большим старанием и ответственностью. Самое непростое – определить победителя, ведь все работы пронизаны чувством любви и уважения к мамам, — отметил заместитель регионального управления Росгвардии Дмитрий Руденченко.

Сотрудники Росгвардии вручили победителям и призерам конкурса почетные грамоты и наборы для творчества.