Рязанские росгвардейцы наградили победителей конкурса детского рисунка, посвященного Дню матери

В преддверии Дня матери в Управлении Росгвардии по Рязанской области подвели итоги конкурса детского рисунка «Любимой маме». Мероприятие проводилось среди детей сотрудников и военнослужащих ведомства.
На творческом конкурсе были представлены несколько десятков рисунков юных художников, выполненных при помощи карандашей и красок. Лучшими были признаны работы Анны Климовой, Даниила Репина, Анастасии и Варвары Мишкиных.
Сотрудники Росгвардии вручили победителям и призерам конкурса почетные грамоты и наборы для творчества.