Рязанские почтальоны доставят жителям необходимые товары на дом

В Рязанской области клиенты Почты России могут заказать доставку продуктов и популярных товаров из ассортимента почтовых отделений на дом. Доставка индивидуального заказа осуществляется бесплатно. Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность клиентов, все сотрудники почты обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В условиях непростой эпидемиологической ситуации, которая сохраняется на всей территории Рязанской области, все желающие, не выходя из дома, могут приобрести у почтальонов необходимые товары народного потребления. К доставке доступны крупы, макароны, консервированные продукты, бытовая химия и свежая пресса. Кроме товаров первой необходимости в ассортименте почтовых отделений присутствует постельное белье, бытовая химия, предметы личной гигиены и ухода за домом, канцелярские товары, книги, игрушки и брендированные подарки на любой возраст.

Услуга по доставке продуктов бесплатна и рассчитана, прежде всего, на пожилых людей и маломобильные группы населения, которым почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом. Особенную актуальность такая услуга приобретает сейчас, в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также с вводом режима обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.

Чтобы ей воспользоваться, достаточно обратиться к почтальону или в отделение почтовой связи, к которому прикреплен житель региона. Кроме того, во время визита почтальон оставляет клиенту прайс-лист с перечнем товаров, доступных для заказа.

С помощью почтальона, не выходя из дома, можно также оплатить коммунальные услуги, электроэнергию, телефон, интернет, налоги, штрафы, сотовую связь, страховки, оформить подписку на газеты и журналы.

В период пандемии главная задача компании сделать максимум для того, чтобы жители региона оставались дома, получая при этом качественные почтовые и финансовые услуги.