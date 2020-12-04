Пятница, 4 декабря, 2020
-6.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Рязанские почтальоны доставят жителям необходимые товары на дом

7info7

В Рязанской области клиенты Почты России могут заказать доставку продуктов и популярных товаров из ассортимента почтовых отделений на дом. Доставка индивидуального заказа осуществляется бесплатно. Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность клиентов, все сотрудники почты обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В условиях непростой эпидемиологической ситуации, которая сохраняется на всей территории Рязанской области, все желающие, не выходя из дома, могут приобрести у почтальонов необходимые товары народного потребления. К доставке доступны крупы, макароны, консервированные продукты, бытовая химия и свежая пресса. Кроме товаров первой необходимости в ассортименте почтовых отделений присутствует постельное белье, бытовая химия, предметы личной гигиены и ухода за домом, канцелярские товары, книги, игрушки и брендированные подарки на любой возраст.

Услуга по доставке продуктов бесплатна и рассчитана, прежде всего, на пожилых людей и маломобильные группы населения, которым почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом. Особенную актуальность такая услуга приобретает сейчас, в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также с вводом режима обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.

Чтобы ей воспользоваться, достаточно обратиться к почтальону или в отделение почтовой связи, к которому прикреплен житель региона. Кроме того, во время визита почтальон оставляет клиенту прайс-лист с перечнем товаров, доступных для заказа.

С  помощью почтальона, не выходя из дома, можно также оплатить коммунальные услуги, электроэнергию, телефон, интернет, налоги, штрафы, сотовую связь, страховки,  оформить подписку на газеты и журналы.

В период пандемии главная задача компании сделать максимум для того, чтобы жители региона оставались дома, получая при этом качественные почтовые и финансовые услуги.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

В Рязанской области почти 30 тыс. человек – безработные

Согласно статистике, с июля по сентябрь в Рязанской области было зарегистрировано 540,7 тыс. человек, которых можно отнести к рабочей силе. Из них 511,3 тыс. человек – занятые. Безработные – 29,4 тыс. рязанцев.
Узнать больше
Новости Рязани

В России отмечают День Неизвестного солдата

3 декабря в России отмечается памятная дата — День Неизвестного солдата. Ежегодно с 2014 года, этот день посвящается российским и советским воинам,...
Узнать больше
Новости Рязани

Банки продолжают реструктуризацию кредитов рязанцев

Рязанцы, столкнувшиеся с трудностями погашения кредита, могут рассчитывать на реструктуризацию долга. Хотя срок подачи заявлений на кредитные каникулы в рамках соответствующего закона...
Узнать больше
Администрация

Рязанские школы проверяют на соблюдение антиковидных мер

Специалисты оценили, как в школах работает утренний пропускной режим, соблюдают ли там масочный режим и принципы социального дистанцирования. Также в ходе проверок следят за работой школьных столовых и тем, как организован подъезд к образовательным учреждениями спецтехники.
Узнать больше
Новости Рязани

Скончались ещё двое рязанцев с коронавирусом

Ещё двое рязанцев скончались от коронавируса. Такие данные 28 ноября привёл столичный оперштаб по борьбе с COVID-19. За сутки...
Узнать больше
Новости Рязани

Вопрос строительства дома на улице Татарской обсудили слушаниях

В четверг, 3 декабря, в Рязани состоялось публичные слушания по вопросу проекта планировки территории в пределах улиц Татарская, 1-й Осенний переулок и...
Узнать больше
Новости мира

Эксперты оценили законопроект о бесплатном втором высшем образовании

Согласно законопроекту, если абитуриент с имеющимся высшим образованием захочет получить второе образование в таких сферах, как, например, режиссерское или сценарное дело, он сможет поступить на соответствующее направление наравне с обладателями документов о среднем и среднем специальном образовании.
Узнать больше
Новости Рязани

Прокуратура организовала проверку из-за отключения отопления в 72 рязанских домах

По факту отключения отопления в 72 домах Рязани прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает сайт надзорного органа. Проверку...
Узнать больше
Новости Рязани

В Солотче снизят подачу воды на нескольких улицах

1 декабря в посёлке Солотча ожидается снижение подачи воды. Причина – аварийно-восстановительные работы, уточнили в пресс-службе рязанской мэрии. Работы...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области ожидается сильный мороз

В ночь на 3 декабря в Рязанской области ожидаются сильные морозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше
Новости Рязани

Появилось видео с пострадавшим в ночном пожаре в центре Рязани

Очевидцы засняли момент, когда за пострадавшими в ночном пожаре в центре Рязани приехали медики. Видео размещены в Instagram-аккаунте Rzn_life.
Узнать больше
Новости Рязани

«Ростелеком. Лицей» открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы

В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый раздел «Учебник», в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+