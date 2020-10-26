Рязанская «скорая» не справляется с большим количеством больных

Рязанские работники скорой помощи не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки персонала и многочисленных вызовов медики работают не покладая рук, сообщает ГТРК «Ока».
В «скорую» ежедневно поступает до 600 звонков, из которых 30% — люди с жалобами на повышенную температуру и проблемы с дыханием. Медикам приходится выезжать на каждый вызов, при этом персонала не хватает из-за большого количества больных. Поэтому и время ожидания выросло.
Как уверяют специалисты, самый пик — с 18:00 до 3:00. Именно в это время рязанцы жалуются на плохое самочувствие.
Фельдшер скорой помощи признает, что иногда ждешь вечер, чтобы немного отдохнуть, но часто приходится ездить по вызовам всю ночь. При этом водитель «скорой» делится, что ничего так не раздражает, как невоспитанные водители на дорогах.