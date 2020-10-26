Рязанская «скорая» не справляется с большим количеством больных

Рязанские работники скорой помощи не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки персонала и многочисленных вызовов медики работают не покладая рук, сообщает ГТРК «Ока».

В «скорую» ежедневно поступает до 600 звонков, из которых 30% — люди с жалобами на повышенную температуру и проблемы с дыханием. Медикам приходится выезжать на каждый вызов, при этом персонала не хватает из-за большого количества больных. Поэтому и время ожидания выросло.

Как уверяют специалисты, самый пик — с 18:00 до 3:00. Именно в это время рязанцы жалуются на плохое самочувствие.

— В кабинете старшего врача «скорой» Сергея Петрова три телефона, каждый из которых звонит как по часам. Решают неотложные вопросы врачи рязанских больниц, консультируются бригады «скорой», пациенты. Нередко именно от его слова зависит, будет госпитализирован больной или нет, а еще куда отвезти пациента, данные о наличии свободных мест в больницах постоянно меняются. Медик признается, скорая переживает не лучшие времена, специалистов крайне не хватает, — передает корреспондент ГТРК «Ока».

Фельдшер скорой помощи признает, что иногда ждешь вечер, чтобы немного отдохнуть, но часто приходится ездить по вызовам всю ночь. При этом водитель «скорой» делится, что ничего так не раздражает, как невоспитанные водители на дорогах.

— Включат свою музыку и едят никого не видят, ничего не слышат. Все вокруг пропускают, а он как ехал, так и едет себе, — возмущается мужчина.