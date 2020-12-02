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Рязанская область получила 8 млн рублей на поддержку добровольческого движения

Елена Лобанова

Рязанская область получила 8 млн рублей на поддержку добровольческого движения и создании соответствующей инфраструктуры. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства. 

Соответствующее заявление Николай Любимов сделал на пленарном заседании добровольческого форума. На мероприятии также обсуждали участие волонтеров в борьбе с распространением коронавируса. 

— В Рязанской области много добровольческих проектов, которые мы поддерживаем совместно с региональными министерствами. Они реализуются в социальной сфере, в области охраны окружающей среды, оказывается помощь медикам в период пандемии коронавируса, — подчеркнул Николай Любимов. 

Глава региона также отметил, что за последние два года был внедрен стандарт добровольческой деятельности. В Рязанской области был создан ресурсный центр поддержки волонтерства, где оказываются организационные, консультационные и методические услуги.

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