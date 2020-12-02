Рязанская область получила 8 млн рублей на поддержку добровольческого движения и создании соответствующей инфраструктуры. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.
Соответствующее заявление Николай Любимов сделал на пленарном заседании добровольческого форума. На мероприятии также обсуждали участие волонтеров в борьбе с распространением коронавируса.
Глава региона также отметил, что за последние два года был внедрен стандарт добровольческой деятельности. В Рязанской области был создан ресурсный центр поддержки волонтерства, где оказываются организационные, консультационные и методические услуги.