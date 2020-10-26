Рязанки украли в захаровском магазине консервы и бытовую химию на 7 000 рублей

Рязанки украли из супермаркета в селе Захарово бытовую химию и консервы на 7 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от работников магазина. Во время вечерней инвентаризации они не досчитались некоторых предметов на общую сумму 7 000 рублей.

— Правоохранительные органы проверили камеры видеонаблюдения и обнаружили на них запись момента кражи. В злодеянии участвовали две женщины. Они стояли возле прилавков и складывали товары в рюкзак и сумку, а когда подошли к кассе, то расплатились только за сигареты, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Участковый опросил местных жителей и выяснил, что к краже причастны две местные жительницы. Однако в последнее время они проживали в областном центре, а в Захарово приезжали к давним знакомым.

Правоохранительные органы отыскали зломышленниц. Ими оказались 36-летняя и 31-летняя женщины.

Оказалось, что после застолья они отправились в магазин. В какой-то момент одна из рязанок предложила подруге не расплачиваться за товары. Женщина согласилась.

— Однако украденное они потеряли. Одна из злоумышленниц добиралась до областного центра на попутном автомобиле. В дороге она уснула, а когда приехала в Рязань, то поторопилась выйти на улицу и забыла про пакет с продуктами, — говорится в сообщении.

В отношении двух женщин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.