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Новости РязаниПроисшествия

Рязанки украли в захаровском магазине консервы и бытовую химию на 7 000 рублей

Елена Лобанова

Рязанки украли из супермаркета в селе Захарово бытовую химию и консервы на 7 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию поступило заявление от работников магазина. Во время вечерней инвентаризации они не досчитались некоторых предметов на общую сумму 7 000 рублей. 

— Правоохранительные органы проверили камеры видеонаблюдения и обнаружили на них запись момента кражи. В злодеянии участвовали две женщины. Они стояли возле прилавков и складывали товары в рюкзак и сумку, а когда подошли к кассе, то расплатились только за сигареты, — рассказали в пресс-службе УМВД. 

Участковый опросил местных жителей и выяснил, что к краже причастны две местные жительницы. Однако в последнее время они проживали в областном центре, а в Захарово приезжали к давним знакомым. 

Правоохранительные органы отыскали зломышленниц. Ими оказались 36-летняя и 31-летняя женщины. 

Оказалось, что после застолья они отправились в магазин. В какой-то момент одна из рязанок предложила подруге не расплачиваться за товары. Женщина согласилась. 

— Однако украденное они потеряли. Одна из злоумышленниц добиралась до областного центра на попутном автомобиле. В дороге она уснула, а когда приехала в Рязань, то поторопилась выйти на улицу и забыла про пакет с продуктами, — говорится в сообщении. 

В отношении двух женщин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

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