Рязанки украли в захаровском магазине консервы и бытовую химию на 7 000 рублей

Рязанки украли из супермаркета в селе Захарово бытовую химию и консервы на 7 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию поступило заявление от работников магазина. Во время вечерней инвентаризации они не досчитались некоторых предметов на общую сумму 7 000 рублей.
Участковый опросил местных жителей и выяснил, что к краже причастны две местные жительницы. Однако в последнее время они проживали в областном центре, а в Захарово приезжали к давним знакомым.
Правоохранительные органы отыскали зломышленниц. Ими оказались 36-летняя и 31-летняя женщины.
Оказалось, что после застолья они отправились в магазин. В какой-то момент одна из рязанок предложила подруге не расплачиваться за товары. Женщина согласилась.
В отношении двух женщин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.