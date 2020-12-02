Рязанка пожаловалась на хамство водителя маршрутки №46. О случившемся она рассказала в группе ВК «Типичная Рязань».
По ее словам, все произошло 1 декабря около 17:20. На остановке ОКБ зашел пассажир с картой «УмКА». Когда он решил оплатить ею проезд, то услышал в свою сторону множество претензий со стороны водителя.
Как отметила женщина, в результате пассажир вышел на следующей остановке, потому что больше не хотел слушать продолжающиеся оскорбления.
Позже перевозчик рассказал, что провел беседу в водителем.