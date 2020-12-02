Среда, 2 декабря, 2020
-5.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Рязанка пожаловалась на хамство водителя маршрутки №46

Елена Лобанова

Рязанка пожаловалась на хамство водителя маршрутки №46. О случившемся она рассказала в группе ВК «Типичная Рязань».  

По ее словам, все произошло 1 декабря около 17:20. На остановке ОКБ зашел пассажир с картой «УмКА». Когда он решил оплатить ею проезд, то услышал в свою сторону множество претензий со стороны водителя. 

— Мужчина начал возмущаться, что его отвлекают от дороги. Из-за этого он отказался брать карту в руки. Водитель предложил пассажиру самостоятельно приложить карту к терминалу. Однако после оплаты мужчина резко швырнул «УмКУ» на переднюю панель. Причем все свои действия водитель сопровождал руганью и нецензурной бранью, — рассказала Оксана Агеева. 

Как отметила женщина, в результате пассажир вышел на следующей остановке, потому что больше не хотел слушать продолжающиеся оскорбления.

— Я прошу администрацию Рязани принять нужные меры к хозяину льготного маршрута №46. Водителям стоит вести себя корректнее, — заметила женщина. 

 Позже перевозчик рассказал, что провел беседу в водителем.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

Видеокамера домофона записала момент аварии на улице Яна Берзина в Липецке

Момент аварии в Липецке записала камера видеодомофона, установленная на одном из домов по улице Яна Берзина. Соответствующая запись появилась в группе ВК...
Узнать больше
Новости мира

В Липецке к концу 2021 года остановочный павильон «Площадь Революции» переделают в кафе

В Липецке из остановочного павильона "Площадь революции" сделают кафе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.  В настоящее время уже...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани из-за аварии Opel с Toyota пострадал водитель одной из машин

В субботу, 28 ноября, на Куйбышевском шоссе в Рязани произошла авария с участием двух иномарок. В результате пострадал один из водителей. Об...
Узнать больше
Новости мира

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал «выкурить» распивочные из жилых домов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал закрыть распивочные, расположенные в жилых домах. Об этом сообщают "Орловские новости".  Глава региона...
Узнать больше
Новости Рязани

Сотрудники полиции раскрыли поджог двух автомобилей в Клепиковском районе

Сотрудники полиции раскрыли поджог двух автомобилей в Клепиковском районе. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области.  С заявлением...
Узнать больше
Новости мира

В Ельце водитель на иномарке «BMW» насмерть сбил 37-летнего мужчину

В субботу, 28 ноября, в Ельце мужчина на "BMW" насмерть сбил 37-летнего пешехода. Об этом пишет "Липецкмедиа" со ссылкой на пресс-службу регионального...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области увеличили количество аварийных домов для расселения

Во вторник, 1 декабря, на заседании регионального правительства было решено перераспределить средства на переселение граждан из аварийного жилья. Так, 256 млн рублей...
Узнать больше
Культура

Рязанцев восхитила игра молодого пианиста Константина Емельянова

В четверг, 26 ноября, в Рязанской областной филармонии выступил молодой пианист Константин Емельянов. Концерт прошел при поддержке Минкульта РФ в рамках программы...
Узнать больше
Новости мира

Средний возраст орловчанок при рождении ребенка составляет 28,5 лет

Орелстат выяснил средний возраст жительниц Орловской области при рождении ребенка. Об этом пишут "Орловские новости".  Так, в конце 2019...
Узнать больше
Новости мира

В Орле начали устанавливать новогодние елки

Во вторник, 24 ноября, в Орле начали устанавливать новогодние елки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.  Самую первую ель...
Узнать больше
Новости мира

В Астрахани заведующую детским садом подозревают в получении взяток

Заведующую астраханским детским садом подозревают в получении взяток. На женщину завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. 
Узнать больше
Новости мира

В Советском районе Астрахани демонтируют 36 незаконных гаражей

В Астрахани планируют демонтировать 36 незаконных гаражей. Об этом сообщает ГТРК "Лотос".  Перед насильным вывозом собственникам помещения разъясняют правила,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+