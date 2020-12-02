Рязанка пожаловалась на хамство водителя маршрутки №46. О случившемся она рассказала в группе ВК «Типичная Рязань».

По ее словам, все произошло 1 декабря около 17:20. На остановке ОКБ зашел пассажир с картой «УмКА». Когда он решил оплатить ею проезд, то услышал в свою сторону множество претензий со стороны водителя.

— Мужчина начал возмущаться, что его отвлекают от дороги. Из-за этого он отказался брать карту в руки. Водитель предложил пассажиру самостоятельно приложить карту к терминалу. Однако после оплаты мужчина резко швырнул «УмКУ» на переднюю панель. Причем все свои действия водитель сопровождал руганью и нецензурной бранью, — рассказала Оксана Агеева.

Как отметила женщина, в результате пассажир вышел на следующей остановке, потому что больше не хотел слушать продолжающиеся оскорбления.

— Я прошу администрацию Рязани принять нужные меры к хозяину льготного маршрута №46. Водителям стоит вести себя корректнее, — заметила женщина.

Позже перевозчик рассказал, что провел беседу в водителем.