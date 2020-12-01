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Рязанец чуть не задушил жену на глазах у своих любовниц

Елена Лобанова

Рязанец чуть не задушил жену на глазах у двух своих любовниц. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД. 

По предварительной информации, 33-летний мужчина ушел от своей 41-летней жены и начал снимать квартиру отдельно. Женщина не смирилась с решением своего супруга и наведалась без предупреждения в его новое жилище. 

— Когда потерпевшая пришла в новую квартиру своего супруга, то застала там мужчину с двумя женщинами. Тогда между супруги начали ссориться. Женщина выкрикивала претензии своему мужу, а тот просил ее уйти. Когда потерпевшая в очередной раз не выполнила просьбу, то мужчина схватил ее за горло и начал душить, угрожая расправой, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 

Женщина осталась жива благодаря любовницам, которые вовремя вмешались в конфликт. В это время потерпевшая успела вызвать полицию, которая нейтрализовала конфликт. 

Позже выяснилось, что мужчина ранее уже был судим по статье «Убийство». В настоящее время на него возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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