Рязанец чуть не задушил жену на глазах у своих любовниц

Рязанец чуть не задушил жену на глазах у двух своих любовниц. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 33-летний мужчина ушел от своей 41-летней жены и начал снимать квартиру отдельно. Женщина не смирилась с решением своего супруга и наведалась без предупреждения в его новое жилище.

— Когда потерпевшая пришла в новую квартиру своего супруга, то застала там мужчину с двумя женщинами. Тогда между супруги начали ссориться. Женщина выкрикивала претензии своему мужу, а тот просил ее уйти. Когда потерпевшая в очередной раз не выполнила просьбу, то мужчина схватил ее за горло и начал душить, угрожая расправой, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Женщина осталась жива благодаря любовницам, которые вовремя вмешались в конфликт. В это время потерпевшая успела вызвать полицию, которая нейтрализовала конфликт.

Позже выяснилось, что мужчина ранее уже был судим по статье «Убийство». В настоящее время на него возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.