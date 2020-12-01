Рязанец чуть не задушил жену на глазах у своих любовниц

Рязанец чуть не задушил жену на глазах у двух своих любовниц. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 33-летний мужчина ушел от своей 41-летней жены и начал снимать квартиру отдельно. Женщина не смирилась с решением своего супруга и наведалась без предупреждения в его новое жилище.
Женщина осталась жива благодаря любовницам, которые вовремя вмешались в конфликт. В это время потерпевшая успела вызвать полицию, которая нейтрализовала конфликт.
Позже выяснилось, что мужчина ранее уже был судим по статье «Убийство». В настоящее время на него возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.