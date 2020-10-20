Рязанцы пожаловались на большие очереди в больнице №10

Пользователь соцсети пожаловался на большие очереди в больнице №10 в Рязани. Пост появился в группе Новости Рязани ВКонтакте.
Автор сообщения отмечает, что раньше в больнице такого не было. Также пользователь ВК напоминает, что в регионе идёт борьба с распространением коронавируса, а ситуация в больнице этому точно не способствует.
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.