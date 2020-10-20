Рязанцы пожаловались на большие очереди в больнице №10

Пользователь соцсети пожаловался на большие очереди в больнице №10 в Рязани. Пост появился в группе Новости Рязани ВКонтакте.

– Да что же это такое! 10-я больница! Душегубы! Толпа людей, пожилые, врачей нет, баба на регистратуре орет, опять все карточки потеряли! Гоняют стариков из угла в угол, бедные, не знают уже в какую дверь ломиться и где очередь стоять, – написано в ВК.

Автор сообщения отмечает, что раньше в больнице такого не было. Также пользователь ВК напоминает, что в регионе идёт борьба с распространением коронавируса, а ситуация в больнице этому точно не способствует.

– Везде говорят про этот коронавирус, про социальную дистанцию и про пожилых, а людей в больнице набивают как селедок в бочку. Когда это уже закончиться? – задаёт вопрос он.