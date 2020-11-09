В понедельник, 9 ноября, в Рязани из-за аварии отключили воду на семи улицах. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Причина отключения – аварийно-восстановительные работы.

До 17.00 воды не будет на улицах Серёжина Гора и Бугровка. В 13.30 воду отключат в домах №7, 13, 15, 16, 16 корп 1, 17, 20, 22 по улице Типанова, в домах №3, 7, 11 по улице Шевченко.

Воду также отключат на улице Дзержинского в домах № 23/10, 25/21, 27, на улице Семёна Середы в домах 28/29 и 14. Без воды останется дом 27б по Первомайскому проспекту.

Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, воды не будет до окончания ремонтных работ.