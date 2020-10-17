Рязанцы могут увидеть «Монеты славы»

В Лесопарке начала работать фотовыставка «Монеты славы». Все желающие могут увидеть изображения памятных монет Банка России, посвященных спортивным событиям, чемпионам, их достижениям и победам. Такие монеты, которые создают художники-медальеры, отличаются качеством чеканки, совершенством художественных приемов и техник, разнообразием сюжетов.

Рязанцы могут абсолютно бесплатно рассмотреть изображения, а также узнать о достижениях выдающихся спортсменов, среди которых лучший вратарь XX века по версиям ФИФА Лев Яшин, единственная 6-кратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта Лидия Скобликова и многие другие.

К московской Олимпиаде 1980 года в стране впервые выпустили монеты с изображением спортивных событий. С тех пор памятные деньги этой тематики выпускаются регулярно. В настоящее время спорту посвящено около 200 монет.

Выставка работает ежедневно.