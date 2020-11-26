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Рязанцам разъяснили, как будет рассчитываться налог для автомобилей дешевле 3 млн руб

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В ФНС опровергли увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн руб. Рязъяснения о том, как будет исчислять автоналог, распространило Управление ФНС России по Рязанской области

Так, порядок расчета транспортного налога установлен статьёй 362 налогового кодекса. По итогам года сумма налога исчисляется в отношении каждого автотранспортного средства как произведение налоговой базы (мощность двигателя в л. с.) и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента.

Ставки по налогу устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в пределах, предусмотренных статьёй.

Повышающий коэффициент при исчислении налога предусмотрен для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей:

1,1 — для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет;

2 – при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска;

3 – при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в налоговом кодексе РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно не используется.

Определение порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей для исчисления налога и применения повышающих коэффициентов относится к компетенции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Такой порядок утвержден и применяется с 2014 года.

На основании указанного порядка Минпромторг России ежегодно формирует Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Он размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода на официальном сайте Минпромторга России и используется для расчета налога, что также предусмотрено п. 2 ст. 362 НК РФ.

Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в Перечень Минпромторга России на определённый налоговый период.

Значение стоимости автомобиля, определённой по договоренности сторон (в том числе между автосалоном, автодилером и покупателем-физическим лицом) для совершения сделок, купли-продажи, залога и т.д., при расчете налога не применяется.

Напоминаем, что правила расчёта налога в отношении автомобилей, включенных в Перечень Минпромторга России, применяются с 2014 года и в ФНС России не пересматривались.

Налоговая служба не обладает полномочиями по изменению элементов налогообложения по налогу (налоговых ставок, налоговой базы, налогового периода, налоговых льгот), которые определяются в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса РФ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о повышении ФНС налога на автомобили дешевле 3 млн рублей. В службе признали её недостоверной.

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