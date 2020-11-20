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Рязанцам предлагают поддержать акцию #ЩедрыйВторник

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Минэкономразвития России приглашает поддержать общественную инициативу #ЩедрыйВторник, которая пройдет в Российской Федерации 1 декабря 2020 г.

#ЩедрыйВторник – всемирный день благотворительности, основная цель которого – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. В этот день участники собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в сети Интернет. #ЩедрыйВторник – это открытая платформа для сотрудничества некоммерческих организаций (НКО), бизнеса, СМИ, местных сообществ.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств.

В общей сложности в период 2016-2019 гг. к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось более 4000 организаций из всех регионов страны, которые провели более 7000 благотворительных событий. Благодаря усилиям партнеров, в СМИ появилось более 7000 публикаций о #ЩедромВторнике.

В результате общих усилий участников, в дни проведения акций пожертвования в благотворительные организации возрастает в среднем в 2 раза.

Организатором проекта в России выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», российская НКО, деятельность которой заключается в управлении благотворительными программами, организации грантовых конкурсов, консультационных проектов, проведении исследований.

В 2020 году #ЩедрыйВторник проводится 1 декабря. Мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник рекомендуется проводить в период с 24 ноября по 8 декабря 2020 года.

Минэкономразвития России планирует в рамках #ЩедрыйВторник организовать для сотрудников ведомства следующие акции: сбор товаров в пользу пожилых людей, а также детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях, акцию безвозмездного донорства крови, сбор вещей, бывших в употреблении и лекцию об экологическом поведении.

Минэкономразвития России приглашает всех желающих присоединиться к акции и поддержать ее.

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