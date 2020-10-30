Рязанцам напомнили об ответственности за нарушение масочного режима

Рязанцы могут быть привлечены к ответственности за нарушение масочного режима. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, для борьбы с распространением коронавируса Роспотребнадзор ввёл в России масочный режим. Носить маски необходимо в общественном транспорте, в том числе в такси, в лифтах, в местах массового пребывания людей.

В Рязанской области также действует масочный режим. Кроме того, есть и другие ограничения, введённые распоряжением губернатора Николая Любимова. В частности, запрещена работа по ночам развлекательных заведений.

– Сохраняйте социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких! – говорится в сообщении оперативного штаба.