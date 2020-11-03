Рязанца могут наградить медалью «За спасение погибавших»

Во вторник, 3 ноября, Николай Любимов рассказал, что направил ходатайство президенту РФ о награждении рязанца медалью «За спасение погибавших». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее сотрудник управления контроля и противодействия коррупции Руслан Фетисов предотвратил жестокое преступление. Он задержал преступника в деревне Ухорское Спасского района и передал его полиции.

За это Руслана Фетисова наградили медалью следственного комитета РФ «За содействие». Награду ему вручил руководитель регионального СК Владимир Никешин.