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Рязанцам напомнили об уплате налогов

7info7

Уплатить налоги за 2019 год рязанцам необходимо до 1 декабря. Об этом напомнил сайт правительства Рязанской области.

Физическим лицам в регионе было направлено более 430 тыс. налоговых уведомлений. Через личный кабинет налогоплательщика – более 150 тыс. Их получили владельцы земельных участков, домов, квартир, автомобилей.

Оплатить налоги можно через платежный терминал Сбербанка, используя QR-код или двумерный штирх-код, содержащиеся в уведомлении, а также применяя индекс документа (УИН). Кроме того, возможно произвести on-line оплату через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

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