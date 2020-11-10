Жителя Рязанской области объявили в розыск за долги по алиментам

За долги по алиментам жителя Рязанской области объявили в розыск судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Рязанской области.

Приставы разыскивают Разумнова Андрея Игоревича, 19.06.1980 г. р. Мужчина задолжал по алиментам более 500 тыс. руб. Зная о своей обязанности выплачивать средства на содержание ребёнка, должник отказывается это делать. По месту регистрации в посёлке Выша Шацкого района он не проживает, по последнему месту жительства не установлен. Кроме того, должник не выходит на связь с судебным приставом.

В Управлении попросили всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, обратиться в Дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.