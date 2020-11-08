«Заколдованный лес» и День народного единства. Чем рязанцы делились в Instagram на этой неделе?

Чем жители Рязанской области делились на этой неделе Instagram? Обзор публикаций представляет
РИА «7 новостей».
Глава региона Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём народного единства.
Единство — это то, что помогает справиться с любой сложной ситуацией, то, что особенно необходимо нам сейчас. Пандемия новой опасной болезни требует от всех нас сплоченности, понимания общих целей и задач, заботы друг о друге. Сегодня рязанцы проявляют свои лучшие качества: помогают медикам, пожилым людям и всем, кто нуждается в поддержке. Уверен, что вместе мы выстоим перед лицом любой опасности, — написал губернатор.
реклама
Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин рассказал в своём Instagram-аккаунте о рекордном урожае масличных культур.
Суммарный урожай масличных культур в 2020 году превысил 350 тысяч тонн, это абсолютный максимум, такого урожая мы не собирали никогда. Предыдущий рекорд в истории рязанского земледелия по масличным культурам был установлен в 2019 году и составил 310,4 тыс. тонн. За 5 лет производство масличных выросло вдвое, — написал Шемякин.
Теперь все, кому нужна помощь, могут обращаться ко мне напрямую по телефону. Его номер я закрепляю в шапке профиля, чтобы он был доступен всем, — написал в своём Instagram первый зампред Рязанской Облдумы Дмитрий Хубезов.
По номеру +7 958 511-83-47 Хубезов будет принимать обращения рязанцев. Такой жест жители региона в комментариях оценили очень позитивно.
А председатель Облдумы Аркадий Фомин побывал в «Заколдованном лесу».
Правительство нашего региона планирует создать в Шиловском районе памятник природы областного значения «Заколдованный лес», — написал он в своём Instagram-аккаунте. — Решил совместить приятное с полезным и сам приехал в «танцующий лес», чтобы посмотреть, в каком состоянии он сейчас. В лесу много сухих веток и деревьев, что создает пожароопасную ситуацию. Буду обращаться в местное лесничество, чтобы произвели расчистку участка.
Депутат Госдумы Елена Митина встретилась с главой регионального Минздрава Андреем Прилуцким.
Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с дополнительными выплатами медицинским работникам, организацией питания для медицинского персонала в «красных» зонах учреждений здравоохранения, обеспечением бесплатными лекарственными препаратами, проходящих лечение от Covid-19 в домашних условиях, организацией работы волонтеров в медицинских учреждениях (приемных покоях).