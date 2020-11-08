«Заколдованный лес» и День народного единства. Чем рязанцы делились в Instagram на этой неделе?

Единство — это то, что помогает справиться с любой сложной ситуацией, то, что особенно необходимо нам сейчас. Пандемия новой опасной болезни требует от всех нас сплоченности, понимания общих целей и задач, заботы друг о друге. Сегодня рязанцы проявляют свои лучшие качества: помогают медикам, пожилым людям и всем, кто нуждается в поддержке. Уверен, что вместе мы выстоим перед лицом любой опасности, — написал губернатор.