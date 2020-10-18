Вступило в силу новое правило начисления пенсии

18 октября в России вступил в силу новый приказ Минтруда, регламентирующий начисление пенсии. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Теперь пенсионеры, которые хотят сменить банк, через который получают пенсию, могут оставить неизменной дату, в которую производится выплата. Ранее смена банка могла повлечь за собой смену даты поступления средств.

Согласно новому приказу, дата выплаты средств будет зависеть не от банка, а от условий, по которым пенсионер получает ежемесячную выплату. Нововведение избавит получателей пенсии от неудобств, с которыми они могли сталкиваться при смене банка.