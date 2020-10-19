В Рязани без воды останутся жители двух улиц

Во вторник, 20 октября, в Рязани вновь будут отключать воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отключение холодного водоснабжения по ряду адресов связано с аварией на водопроводе. Работы по её устранению начнутся в 9.00 и завершатся к 17.00. На это время без воды останутся жители домов №46, 46 корп 1, 48, 48д, 48б, 50а, 50б, 46б, 48а, 48в, 48 в. корп 1, 48 г, 50 по улице Чкалова.

Кроме того, воду отключат в частном секторе на Михайловском шоссе. Без воды останутся жители домов с 1 по 9, уточнили в администрации Рязани.