На шести улицах Рязани не будет света

Из-за опиловки деревьев в Рязани отключат свет на шести улицах района Канищево, сообщили в пресс-службе администрации города. Работы будут проводиться во вторник, 20 октября.

Так, электроэнергию отключат в домах с 1 по 31, 35, с 38 по 73 на улице Ленпосёлок. Света не будет в домах с 2 по 18, 22, с 21 по 41 по улице Дорожной.

Кроме того, без электроэнергии на несколько часов останутся жители домов с 1 по 5 на улице Новой, №30а по улице Советской, №40 (улица Колхозная) и №40 (улица Интернациональная).

Отключение продлится с 09.00 до 16.30, сообщили в мэрии.