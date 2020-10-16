В рязанскую колонию пытались пронести наркотики в посылке с чаем. Однако оперативники пресекли пронос запрещённых веществ, сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Рязанской области.

Инцидент произошёл в исправительной колонии №1. На имя одного из осужденных поступила посылка. Во время осмотра сотрудники колонии обнаружили в ней пакетики с чаем. В них находились вещества, похожие на наркотики. Их направили на экспертизу.

В ходе экспертизы установлено, что в посылке находился гашиш. Масса запрещённого вещества превышала 2 грамма. Кроме того, оперативники нашли в ней синтетический каннабиноид массой чуть более полграмма.