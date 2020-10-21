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В Рязани появится новый маршрут общественного транспорта

7info7

Новый маршрут общественного транспорта ввели в Рязани. Такая информация появилась в реестре городских маршрутов, опубликованном управлением транспорта администрации города.

Новому маршруту присвоили номер 59. Согласно документу, размещённому на сайте мэрии Рязани, его обслуживают шесть автобусов малого класса. Они будут курсировать от остановки завод «Русская кожа» до «Ново-Рязанской ТЭЦ».

Новый маршрут проходит через улицы Промышленную, Интернациональную, Бирюзова. Далее автобусы будут ездить через проезд Шабулина, поворачивать на Московское шоссе, а затем – на улицу Вокзальную. Новый маршрут будет проходить также через улицы Чкалова, Весеннюю, Высоковольтную, Островского, Стройкова, Черновицкую, Южный Промузел. Таким образом, маршрут №59 будет дублировать существовавший ранее маршрут №58.

При этом сам маршрут №58 меняется. Теперь он соединяет БЦ «Олимп» и посёлок Семчино. 30 автобусов под этим номером будут курсировать через Семчинскую, Интернациональную, Бирюзова, проезд Шабулина, Московское шоссе, Первомайский  проспект, затем проезжать по улицам Дзержинского, Высоковольтной, Островского, Стройкова, Черновицкой, Южному Промузлу.

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